Es ist heiß und feucht ist die Luft.

Mit Maske fällt das Atmen schwer

Es ist dies Jahr nicht der süße Sommerduft

der scheint bereits jetzt unendlich lang her …

Das Leben verläuft fast unerträglich unspektakulär, manchmal möchte ich auf die Straße rennen und am liebsten meinen Frust laut heraus schreien. Ich hätte so gern wieder ein Auto, aber das kann ich mir (vermutlich) nie wieder leisten.

Ich habe so schrecklich viele Fehler gemacht in meinem Leben.

War nie zufrieden mit dem was IST. Hab mich immer gern weg geträumt und plötzlich merk ich, dass ich alt geworden bin und es für so vieles viel zu spät geworden ist.

Arbeiten gehen, …. für die meisten Menschen ganz normal.

Für mich aber stets ein Kampf mit der Autorität.

Wer bin ich und warum bin ich wie ich bin?

Ich fühlte mich die meiste Zeit wie eine Fehlkonstruktion.

Nichts funktioniert so wie es wünschenswert wäre.

Eigentlich sollte ich dieses mein „Geständnis“ nicht so in die Öffentlichkeit tragen, aber ich tu es trotzdem. Das Internet ist eben meine Art auf die Straße zu rennen und meinen Frust raus zu lassen.

Arbeiten gehen?

Schon allein mein Lebenslauf ist viel zu „Luftdurchlässig“. So viele Zeiten als „Arbeit suchend“, da nimmt mich doch kein Arbeitgeber mehr ernst.

Ich bin schon fast so weit den Leuten recht zu geben die immer sagen „Hartz4 fördert nur die Faulheit der Menschen“

Gerade mal genug Geld um nicht zu verhungern … aber kein Häppchen mehr, bei anderen Gelegenheiten nennt man sowas 'vegetieren'.

Anfangs war ich so hoffnungsvoll als ich von Gregor Gysi und den Linken hörte und mich für Politik zu interessieren begann.

Ich wurde beschimpft und ausgelacht, aber ich blieb trotzdem dabei und mittlerweile lacht kaum noch einer.

Im Gegenteil, sie beginnen zu argumentieren. Es ist schön zu sehen wie sie anfangen sich mit linken Ideen auseinander zu setzen.

Sie sagen: Der Sozialismus sei eine Ideologie, die im wahren Leben nicht funktioniert

Ich sage: Der Kapitalismus ist auch eine Ideologie, die in der Geschichte stets mit Krieg

geendet hat. Und meiner Meinung nach ist der einzige Grund warum wir noch nicht

den 3. Weltkrieg angezettelt haben der, dass Atomwaffen so endgültig sind. Und wir

uns im Westen so schön an das friedliche miteinander gewöhnt haben und nicht

aufwachen wollen aus unserer Pseudoperfekten Film- und Fernsehwelt.

Warum sollten wir auch aufwachen? All unsere scheinbar unüberwindlichen

Konflikte verlagern wir ja bequem und „Kostengünstig“ in die so genannte 3. Welt

(Schwellenländer).

Der Arbeitgeber, dem die Europäer schon zu „Luxusverwöhnt“ sind, sucht sich in

Asien ein paar 100 „Hungerleider“, denn die halten schön den Mund, egal wie sehr

sie ausgebeutet werden während ihrer 14-Stunden-Schichten.

Zu unserem Glück haben wir aber auch viel Zivilisation geschaffen in den vergangenen 75 Jahren. Der Mensch an sich ist nicht nur von Grund auf böse, er kann genauso liebevoll und selbstlos sein;

Alles nur eine Frage der Prägung, denn bei den Naturvölkern beuten sich die Stammesmitglieder ja auch nicht gegenseitig aus.

P.S. Vielleicht brauchen Kapitalismus und Sozialismus sich Gegenseitig und das eine macht die Fehler des anderen wieder gut