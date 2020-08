Aufgrund von Corona wurde es abgesagt, nun findet es aber statt: Am 5. September lädt Filmkultur Niederrhein e.V. zum Niederrhein Filmfestival ins Scala Kulturspielhaus an der Wilhelmstraße ein.

Aus über 1.800 Einsendungen haben die Organisatoren eine Auswahl an Kurzfilmen getroffen, die im Rahmen des Niederrhein Filmfestivals im Scala gezeigt werden. Ein Filmfestival mit dem Ziel, die filmische und kulturelle Vielfalt des Niederrheins zu fördern. Von Drama bis zur Groteske, von Geschichten über Zeitreisen oder die große Liebe, Animations-, Dokumentations- und Spielfilme – die Bandbreite ist groß und somit „für jeden etwas dabei“, wie sich Organisator Stephan Hanf sicher ist. Sicher ist er sich auch in Bezug auf die Sicherheit. „Im Scala ist es sicherer als in einem Großraumbüro“, führt er an. Karin Nienhaus, die Geschäftsführerin vom Scala konkretisiert, dass die Belüftungsanlage für immer gut zirkulierende Luft im Saal sorgt, die Abstände eingehalten werden, da die Teilnehmerzahl auf 80 Gäste begrenzt ist – normalerweise fasst das Scala 250 Gäste – ein durchdachtes Hygienekonzept für größtmöglichen Schutz ausgearbeitet ist. „Wir wollten das Filmfestival nicht auf das nächste Jahr verschieben“, sagt Hanf weiter, „weil wir davon ausgehen, dass die Situation erstmal bleibt wie sie ist.“

Lokal handeln, europäisch denken

Zwei Wettbewerbe wird es geben: in den Kategorien Niederlande und Deutschland – getreu dem Motto der Veranstaltung „Besser ein guter Nachbar als ein ferner Freund.“ Die Filme aus dem Nachbarland werden im Original mit Untertitel gezeigt. Im Rahmen einer Gala wird jeweils der beste Film aus den beiden Kategorien prämiert. Die Jury setzt sich aus den Siegern des letzten Jahres zusammen, die Verleihung übernehmen Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Frank Busch, Vorsitzender des Scala Fördervereins. Zudem gibt es den Publikumspreis, der ebenso mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro dotiert ist.

Karten gibt es über eventim und beim Scala. Tickets, die bereits für den Termin im März gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Inhaber von Dauerkarten, die für alle Veranstaltungen gelten, bekommen als Ausgleich zwei Getränkegutscheine dazu, da das Festival für zwei Tage angesetzt war und nun auf einen Tag komprimiert wurde.