Die diesjährige Zeugnisübergabe an die Teilnehmer in den VHS-Schulabschlusslehrgängen findet statt am Mittwoch, 24. Juni, ab 15 Uhr im VHS-Raum 300.



"Geht man von den Halbjahres Zeugnissen aus, so können wir erwarten, dass es wieder einige Teilnehmende geben wird, die ein Zeugnis mit einem Notendurchschnitt 1,0 erhalten werden. Insgesamt werden knapp 90 junge Menschen an diesem Tag ihren Schulabschluss erhalten (Hauptschulabschluss nach Klasse 9; Hauptschulabschluss nach Klasse 10; Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)", kündigt Fachbereichsleiter Heiko Kirchesch an.

Schulungsraum verschönert

"Vielleicht ergreifen Sie die Gelegenheit, um sich die Bilder anzusehen, mit denen drei Teilnehmerinnen, die zum Kreis der Geflüchteten zählen, den Schulungsraum verschönert haben.", fügt er abschließend hinzu.