In den Osterferien bietet die KREAKTIV ihr beliebtes Projekt „Naturdetektive“ für Kinderim Alter von 6 bis zehn Jahren an. Von Montag, 6. April, bis Mittwoch 8. April - jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr - besteht die Möglichkeit, mit Naturmaterialien zu arbeiten, Brot zu backen, im Freien zu kochen, eine spannende Wiesen-Expedition zu unternehmen und Ausflüge in den Wald zu machen.



Die Frühlingsaktivitäten finden auf dem Appelbongert in Schermbeck-Dämmerwald statt. Die Projektleitung übernimmt Frau Jutta Becker-Ufermann, staatl. zert. Kräuterpädagogin.

Ein weiteres Abenteuer in der Natur bietet unsere „Wildpflanzenexpedition“ auf dem Hof Emschermündung in Dinslaken. Diese wird am Sonntag, 26.04.2020 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr durchgeführt. Frau Helga Westerhuis, Naturpädagogin sowie Manuela Oellermann begleiten die spannenden Aktionen. Sie lösen zum Beispiel mit den teilnehmenden Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren Aufgaben und Rätsel im Team, um Hinweise zu einem verborgenen Schatz zu erhalten. Zudem werden Experimente durchgeführt, fantasievolle Spiele sowie kreative Gestaltungsaktionen rund um das Thema „Wildpflanzen“ vorgenommen. Dabei lernen alle Beteiligten ausgewählte Kräuter sowie ihre Geheimnisse kennen.

Unsere Angelworkshops „Fish & Fun“ sind für Pfingstmontag, 1. Juni sowie für Mittwoch, 29. Juli jeweils in der Zeit von 15 bis 20 Uhr am Ufer der Issel in Hamminkeln geplant.

Die Issel ist eines der fischreichsten Gewässer der Region. Treffpunkt ist der Gasthof Busch in Hamminkeln. Marco Launert leitet die Gruppe von rund 12 Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 bis 14 Jahren professionell an.

Schritt für Schritt werden alle Beteiligten mit den Grundlagen des Angels vertraut gemacht.

Was sind Rute, Rolle, Vorfach, Blinker, Spinner, Wobbler usw. und welche Fische kann ich damit fangen? Welche Fische leben in unseren Flüssen und Seen und wovon ernähren sie sich?

Wie baue ich die richtige Montage für meinen Zielfisch? Wie verhalte ich mich am Wasser und in der Natur? Alle diese Fragen werden fachmännisch beantwortet. Jedem Teilnehmer wird für den Workshop eine komplette „Angelausrüstung“ zur Verfügung gestellt.

Die Kosten dieser Aktionen werden von der Bürgerstiftung KREAKTIV übernommen.

Nähere Angaben sowie die Anmeldemöglichkeiten zu unseren Angeboten finden Sie im Veranstaltungskalender der KREAKTIV unter www.buergerstiftung-rhein-lippe.de.