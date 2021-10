Seit vielen Jahren engagieren sich der Probusclub Harderwijk und Wesel-Dinslaken für einen freundschaftlichen Austausch der beiden Hansestädte. Kürzlich reiste der Probusclub Wesel-Dinslaken nach Harderwijk in den Niederlanden.

Empfangen wurde die Delegation von dem Bürgermeister der Gemeinde Harderwijk, Harm Jan van Schaik, sowie dem Stadtrat für Tourismus und Stadtentwicklung, Bert van Bijsteren.

Neben dem Empfang im Rathaus der Hansestadt Harderwijk besichtigte die Gruppe des Probusclubs Wesel-Dinslaken mit ihren niederländischen Freunden die historische Altstadt von Harderwijk. Dabei besuchten sie ein Orgelkonzert in der Großen Kirche von Harderwijk. Zum krönenden Abschluss aßen alle gemeinsam zu Abend im Schloss De Essenburgh. Der Präsident des deutschen Probusclubs Wesel-Dinslaken, Dr. Manfred Erbe, bedankte sich herzlich für die Einladung und Gastfreundschaft des niederländischen Probusclubs Harderwijk. Zum Dank überreichte er den niederländischen Freunden ein besonderes Geschenk aus der Hansestadt Wesel: Eine kleine Wesel-Esel Skulptur.

Da in Deutschland die Bundestagswahlen anstanden, konnte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (verantwortlich für Wahldurchführung in Wesel) nur digital per Videobotschaft zum deutsch-niederländischen Austausch zugeschaltet werden.

Die Probusclubs sind ein weltweites Netzwerk, in dem ehemaligen Berufstätige (meist selbstständige Unternehmer) sich austauschen. Der erste Probusclub wurde 1966 in Großbritannien gegründet. Unterstützt wird das Netzwerk von den Rotary Clubs. In Deutschland gibt es derzeit 13 Probusclubs. Zu einen der ältesten gehört der Club Wesel-Dinslaken. Er wurde im März 1995 gegründet.