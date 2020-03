Der Kreissportbund Wesel e.V. bietet zum 1. August 2020 eine Stelle im Freiwilligendienst an. Junge Menschen, die Interesse daran haben, Sportangebote zu betreuen und den organisierten Sport mit all seinen Facetten kennen zu lernen, können sich ab sofort beim Kreissportbund Wesel e.V. bewerben.

Bewerbungen bis 17. Mai 2020

Der Bundesfreiwilligendienst im Sport bietet die Chance, erste Einblicke in eine sportliche Arbeitswelt zu bekommen, Projekte mit zu organisieren und Sport für Menschen aller Altersklassen und Kulturen anzubieten.

Wer sportlich ist, gerne mit Menschen arbeitet und zum Dienstbeginn mindestens 18 Jahre alt sowie im Besitz des Führerscheins Klasse B ist, kann sich per E-Mail bis zum 17. Mai 2020 beim Kreissportbund Wesel e.V. (Schulplatz 1, 46487 Wesel) per Mail an: anna.isselstein@ksb-wesel.de bewerben.