Erster Mannschaft des PBSC Wesel gelingt zu Hause deutlicher Sieg

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge konnte sich die erste Mannschaft des PBSC Wesel in der Oberliga endlich wieder über ein Erfolgserlebnis freuen. Im Heimspiel gegen den TuS Kaltehardt konnte sich das Team deutlich mit 6:2 durchsetzen. Den Grundstein hierfür legte die Mannschaft bereits in der Hinrunde, in der Jörg Saborowski im 14.1 endlos, Holger Gurzan im 8-Ball und Franz-Josef Köyer im 9-Ball mit ihren Erfolgen eine deutliche 3:1 Führung für das Team herausschießen konnten. Auch in der Rückrunde setzt die Mannschaft diesen Trend dann nahtlos fort und konnte erneut durch Holger Gurzan im 14.1 endlos und Franz-Josef Köyer im 9-Ball sowie Reiner Köster im 10-Ball wiederum drei von vier Partien für sich entscheiden und somit den am Ende ebenso deutlichen wie verdienten Sieg klar machen. In der Tabelle konnte das Team durch diesen zweiten Saisonsieg seinen dritten Platz nicht nur weiter festigen, sondern auch den Vorsprung auf die nachfolgenden Teams noch leicht ausbauen.