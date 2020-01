Der plötzliche Herztod trifft schnell und meistens völlig unverhofft ein. Etwa 65.000 Menschen sterben jährlich daran. Dies entspricht 20 Prozent aller durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachten Todesfälle.

Zu diesem wichtigen Thema hat sich der Schützenverein Wesel-Fusternberg mit Herrn Hülsermann vom Weseler Unternehmen „Servoprax – Medizin-Teschnischer Großhandel“ zusammengesetzt und einen passenden Defibrillator ausgesucht.

Externer Defibrillator „ME PAD“

Die Entscheidung viel schnell und somit wurde der vollautomatischer externer Defibrillator „ME PAD“ bestellt und am Mittwoch, 15. Januar dieses Jahres an den Verein im Schützenhaus „Zum Fusternberger“ ausgehändigt.

Ein Team aus Vorstand und Vereinsmitgliedern empfingen den neuen Vereinskameraden, der ab sofort im Eingangsbereich des Schützenhauses hängt. Herr Hülsermann wies das Team in einem etwa einstündigen Vortrag in der Bedienung des Gerätes ein und beantwortete offenen Fragen dazu.

In nur wenigen Sekunden einsatzbereit

Im Ernstfall muss man schnell handeln können. Wenn das Kammerflimmern eintritt, zählt jede Sekunde. Um schnell und flexibel, egal wo und wann handeln zu können, wurde der „ME PAD“ entwickelt.

Dieser Defibrillator ist in nur wenigen Sekunden einsatzbereit und führt den Benutzer klar und deutlich durch die Reanimation. Dabei zeigt das Gerät aussagekräftige Piktogramme an. Sollte es mal zu einem Notfall kommen und die Elektroden an der hilfebedürftigen Person angebracht sein, so wird das „ME PAD“ selbssttändig entscheiden, ob eine Schockabgabe erforderlich ist. Sollte dies der Fall sein, wir das Gerät dies Selbststständig tun.

Selbsttests auf Funktionalität

"Der „ME PAD“ führt selbständig Selbsttests auf Funktionalität durch. Zusätzlich werden die Defibrillationsdaten der letzen fünf Reanimationen gespeichert. Die Bedienung des Gerätes ist kinderleicht.", heißt es in der Presseinfo.

Im Eingangsbereich des Schützenhauses

Der Defibrillator hängt nun dauerhaft in einem großen weißen Wandkasten im Eingangsbereich des Schützenhauses „Zum Fusternberger“ für einen Notfall bereit und steht allen Besuchern und Nutzern des Schützenhauses zur Verfügung, sei es bei öffentlichen Veranstaltungen und Festen oder bei privaten Feiern.

Weiterhin möchte sich der Schützenverein Wesel-Fusternberg bei der Familie Lohmeier für die großartige Spende bedanken, die zu der Anschaffung des „ME PAD“ führte.

"Zudem möchte der Verein auf die Erste-Hilfe aufmerksam machen. Jeder kann HELFEN. Jeder kann Leben RETTEN, auch DEINS!", heißt es abschließend.