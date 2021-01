Die evangelische Kirchengemeinde Wesel hält trotz (und gerade wegen) Corona nicht doe Füße still, sondern bemüht sich um alternative Angebite für ihre "Schäfchen". In einer aktuellen Mitteilung heißt es ...

Guten Tag alle zusammen!

Ich möchte hiermit auf das Angebot eines Gottesdienstes aus der Kirche am Lauerhaas am 24.1. um 11 Uhr per Live-Stream über den YouTube Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel aufmerksam machen.

Es geht u.a. um ein wichtiges Wort für das Jahr 2021 - die Jahreslosung! Welche das ist und was das eventuell auch mit der Amtseinführung eines amerikanischen Präsidenten zu tun hat, erfahren Sie dort. Außerdem gibt es wohlklingende Gesangsbeiträge, in die Sie von zu Hause einstimmen können.

Über folgenden Link, wird der Livestream am 24.01.2021 - 11.00 Uhr, zu finden sein:

https://youtu.be/6aksaAO-MU0

"Bitte feiern Sie mit und geben uns Anregungen für die weiteren Gottesdienste", beendet Pfarrer Albrecht Holthuis seine "Grüße vom Lauerhaas".

Hier geht's direkt zum Video ...