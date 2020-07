Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung, haben wir, die RHS Wesel, am vergangenen Wochenende mit der RHS Bonn-Rhein/Sieg ein erfolgreiches Prüfungswochenende absolviert. Wir bedanken uns bei der Staffel Bonn-Rhein/Sieg für die super Organisation, inklusive Hygienekonzept bis hin zum reibungslosen Ablauf der Prüfung, welche uns sehr viel Spaß und Freude bereitet hat. Selbstverständlich möchten wir uns auch beim Leistungsrichter Gabriel Fibinger für das faire Richten und den dazugehörigen Input bedanken. Wir gratulieren auch auf diesem Wege nochmal allen bestandenen Prüflingen.

Wir gratulieren Edda und Mabel sowie Angela und Feli zur bestandenen Hauptprüfung in der Fläche.

Des Weiteren Carmen und Peanut sowie Carolin und Bella zur bestandenen Begleithundeprüfung.

Den Wiederholungsprüflingen Hendrik und Rock, Carmen und Pearl, Sarah und Izzy in der Fläche sowie Sarah mit Rock in den Trümmern, auch euch herzlichen Glückwunsch