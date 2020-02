Auch in diesem Jahr möchte der Koordinationsausschuss der Gindericher Vereine (KO-Ausschuss) wieder seinen Mitgliedern und auch anderen interessierten Vereinen die Möglichkeit geben sich für ihre Vereinsarbeit zu informieren.

Schulung zum Thema "DSGVO"

In diesem Jahr geht es um die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die in den letzten Jahren einen zunehmend wichtigeren Stellenwert in Vereinen einnimmt. Der KO-Ausschuss Ginderich bietet deswegen - in Zusammenarbeit mit der Dorfschule Ginderich - eine Schulung zu diesem Thema an. Hier werden Hilfestellungen zur Umsetzung der DSGVO gegeben werden.

Die Schulung findet am Freitag, 6. März, 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Dorfschule Ginderich statt.

Anmeldung

Bei Interesse an der Teilnahme wird bis Donnerstag, 27. Februar, um Anmeldung gebeten beim Koordinationsausschuss Vorstand Ralf Sundermann (Am Zollhof 17 in 46487 Wesel-Ginderich), per E-Mail an: ralf.sundermann@web.de