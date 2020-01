Nach erfolgreicher Renovierung konnte den tanzbegeisterten Mädchen und Jungen endlich der herzersehnte Wunsch nach einem großen Tanzspiegel erfüllt werden.

Für Mädchen ab zehn Jahre

Nun wollen wir das auch den Kids, die sonst weniger Kontakt zum Jugendtreff haben, mit einem tollen Tanzworkshop näherbringen. Mädchen ab 10 Jahre sind ab Mittwoch, 29. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr eingeladen unter dem Motto "Dance and more for positive vibes" unter fachlicher Anleitung tolle Choreos einzustudieren und auch spielerisch Selbstbewusstsein zu entwickeln. Der Workshop richtet sich an alle Mädchen, jede ist willkommen.

Bis zu den Sommerferien

Laufen wird das Projekt bis zu den Sommerferien und soll mit einem gemeinsamen Besuch eines Konzertes oder Musicals, das sich die Teilnehmerinnen selber aussuchen, enden.

Enden soll nicht das „Wir“-Gefühl, das sich im Laufe des Projekts entwickeln soll, sondern soll darüber hinaus Bestand haben.

Für Infos und Anmeldungen sind die Tore des Kinder-und Jugendtreff Dingden täglich geöffnet, außer dienstags ab 15 Uhr oder telefonisch unter 02852/909030, teilt die Leiterin Sylvia Schmeink mit.