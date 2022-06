Da die erste Fledermausführung in Wetter am Harkortsee ruckzuck ausgebucht war, werden Tickets nun vom Stadtmarketing verlost.

Damit alle Interessenten in den Genuss kommen, sich auf die Spuren der Nachtjäger zu begeben, hat der Verein zusammen mit dem ehrenamtlichen Naturführer Manfred Kohlstadt weitere Termine festgelegt: Am Freitag, den 1. Juli darf bereits die nächste Gruppe durch Dämmerung und Nacht wandern.

Die Teilnehmerliste ist allerdings so gut wie voll. Daher werden die restlichen zwei Tickets verlost.

Für die Teilnahme schreiben Sie uns bis zum 24. Juni 2022 eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel Fledermausführung“ mit Ihren vollständigen Kontaktdaten sowie Ihrer Begleitperson an: kontakt@stadtmarketing-wetter.de.

Alle, die die freien Plätze nicht gewinnen sollten, müssen aber nicht traurig sein, denn es gibt drei weitere Termine in diesem Jahr.Termin 1: Freitag, 26. August, Start um 19.45 Uhr, Termin 2: Freitag, 16. September, Start um 19.15 Uhr, Termin 3: Freitag, 14. Oktober, Start um 18.00 Uhr.

Dauer: ca. 2 Stunden, Treffpunkt: Parkplatz Naturfreibad, Gustav-Vorsteher-Straße 38 in Wetter.

Eine vorherige Anmeldung beim Stadtmarketing für Wetter e.V. ist unter Tel. 02335/802092 oder an kontakt@stadtmarketing-wetter.de unbedingt erforderlich.