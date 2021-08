Die EUTB im Ennepe-Ruhr-Kreis lädt erneut zum digitalen Infoabend ein. Am Donnerstag den 26.08.2021 von 18-20 Uhr geht es um das Thema "Assistenzleistungen".

Wie diese Art der Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigung aussehen kann, wo man sie beantragt und welche Möglichkeiten sich dadurch im Bereich der selbstbestimmten Lebensführung eröffnen, wird Frau Prattes von "der assistenzdienst ruhr" in einem Beitrag näher erläutern.

Gerne steht sie auch für Fragen zur Verfügung.

Die EUTB (ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) ist eine erste Anlaufstelle für Menschen mit Beeinträchtigung, chronischen Erkrankungen, aber auch für Angehörige oder in dem Bereich Tätige.

Neben der alltäglichen Beratungstätigkeit finden auch immer wieder Informationsveranstaltungen zu bestimmten Themen statt. Den Mitarbeiterinnen ist Aufklärung und Information über Rechte und Ansprüche beeinträchtigter Menschen sehr wichtig. Deswegen ist eine Beratung vor der Beantragung von Leistungen ratsam. Denn: Nur wer gut informiert ist, kann eine für sich gute Entscheidung treffen.

Ziel der EUTB® ist es, Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen zu erfassen und individuell passende Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Über Rechte, Leistungen, Ansprechpersonen und Verfahrensprozesse werden Betroffene umfangreich aufgeklärt. So, wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention und im Bundesteilhabegesetzt festgelegt ist

Eine Besonderheit der EUTB ist die Beratung von Betroffene für Betroffene. Die drei Mitarbeiterinnen sind entweder selber von einer Behinderung betroffen oder haben Angehörige mit einer Behinderung. Dadurch können sie eigene Erfahrungen in ihre Arbeit einfließen lassen und Ratsuchende auf Augenhöhe beraten.

Bei Interesse an der Online-Veranstaltung melden Sie sich bitte bei Frau Rohde an unter:

02302-27 85 520

teilhabeberatung-enneperuhr@paritaet-nrw.org

www.teilhabeberatung-enneperuhr.de

Nächster digitaler Infoabend:

Donnerstag von 18-20 Uhr

25.11.: Berufliche Chancen und Möglichkeiten

für Menschen mit Beeinträchtigung (Agentur für Arbeit)

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Sie benötigen lediglich eine stabile Internetverbindung. Eine Teilnahme via Telefon ist ebenfalls möglich.