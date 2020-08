Genießen wir einen Tag in Hoorn.

Wir sind von Enkhuizen mit einem historischen Zug, bestehend aus alten restaurierten Personenwagen, gezogen von der alten Dampflok „Societe de la Meuse“ Baujahr 1929, also einem historischen Zug, bis nach Hoorn gefahren. Die gemütliche Zugfahrt, mit Zwischenstops an alten historischen Bahnhöfen, führt uns durch die westfriesische Landschaft

Hoorn ist ein bekannter und beliebter Ausflugshafen am Markermeer, das ist ein 700 km² großer bis zu vier Meter tiefer See in den Niederlanden. Er entstand 1976 durch den Bau des Markerwaarddijk von Enkhuizen nach Lelystad. Es gibt zwei Yachthäfen, historische Baudenkmäler, Kirchen, ein Stadttor und viele schöne alte Häuser! Heute ist Hoorn ein Fischereihafen und eine Marktstadt von regionaler Bedeutung.

Unser Schiff

Wir bummeln vom Bahnhof aus ein wenig durch das historische Stadtzentrum und durch das kleine Einkaufsparadies mit zahlreichen Terrassencafes und Restaurants.