Wo sind die Hasen?

Fleißig waren sie – die Kinder der Hellwegschule. Zehn Hasen haben sie gebastelt, die nun Bestandteil eines Gewinnspiels sind. Ab sofort heißt es: Augen offenhalten! Denn die Hasen verstecken sich an der Hellwegschule sowie in neun Geschäften, Einrichtungen und Betrieben in Heven und wollen gefunden werden.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion vom Quartiersmanagement Heven-Ost/Crengeldanz in Kooperation mit der OGS Hellwegschule.

Die Teilnehmer: Backhaus, Cafè Zehner, Chelonia-Tagespflege, Elektro Wieshoff, Hainberg-Apotheke, Hellwegschule, Kiosk Storchmann, Sparkasse Heven, Tankstelle Sprint und Westfälische Provinzial. Dort hat sich jeweils ein Hase versteckt.

Jedes Häschen hat eine Nummer bekommen, die auf einer Teilnahmekarte dem Fundort entsprechend notiert werden muss. Erhältlich sind die Karten bei den teilnehmenden Partnern. Wer seine Teilnehmerkarte komplett ausgefüllt hat, kann sie in einem der Geschäfte abgeben. Unter allen richtigen Einsendungen werden große und kleine Preise verlost, die von den teilnehmenden Partnern zur Verfügung gestellt wurden.

Beginn des Osterhasen-Suchspiels war gestern, Samstag, 9. April, Abgabeschluss ist Samstag, 30. April. Die Gewinner werden automatisch benachrichtigt.