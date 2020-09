Bei der Bürgermeisterwahl in Sundern am 13. September hat keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten (siehe Bericht). Daher findet am 27. September eine Stichwahl zwischen dem unabhängigen Einzelbewerber Klaus-Rainer Willeke und dem CDU-Kandidaten Georg Te Pass statt.

Derjenige, der in der Stichwahl die meisten Stimmen erhält, ist dann zum Bürgermeister gewählt. Alternativ zur Stimmabgabe im Wahllokal vor Ort, kann auch für die Stichwahl im Wahlbüro im Rathaus, online, per Post oder persönlich die Briefwahl beantragt werden. Das Briefwahlbüro ist daher im Rathaus Sundern eingerichtet und ist über den Innenhof (links von der Feuerschutztreppe) erreichbar.

Die bisherigen Briefwähler bekommen ihre Unterlagen automatisch zugesandt, wenn sie die Briefwahl nicht nur für die Wahl am 13. September, sondern auch für die Stichwahl am 27. September beantragt haben. Die neuen Briefwahlunterlagen werden diesen Wählern bis zum 21. September per Post zugestellt.