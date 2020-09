Am diesjährigen Truppmann 1-Lehrgang der Feuerwehr Arnsberg, welcher den Beginn der Feuerwehr-Grundausbildung markiert, nahmen 27 Interessierte teil. Auch diesmal waren wieder viele Quereinsteiger dabei, die ohne vorherige Berührungspunkte den Weg in die Feuerwehr gefunden haben.

Eine besondere Herausforderung stellten die Vorschriften zum Schutz gegen die Übertragung des Corona-Virus dar. So fand der theoretische Unterricht unter Einhaltung des geforderten Mindestabstands statt. Bei der praktischen Ausbildung musste auch bei sommerlichen Temperaturen immer der Mund-Nase-Schutz getragen werden, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte.

Die theoretische Ausbildung sowie ein Teil der praktischen Ausbildung fand an der Feuerwache 1 in Neheim statt. Die Einsatzübungen wurden am Rathaus in Neheim durchgeführt. Alle Lehrgangsteilnehmer haben die Prüfungen bestanden. Lehrgangsbeste wurden Eric Brockhaus (Löschzug Bruchhausen/Niedereimer), Frank Müller (Löschgruppe Holzen), Dennis Beule (Löschzug Arnsberg) und Timo Kauke (Löschzug Neheim).