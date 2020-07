Wie die Polizei mitteilt, stahl ein diebisches Duo am Dienstagabend ein Smartphone in einem Xantener Fitnessstudio. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn jemand das Geschehen beobachtet hat.

Am Dienstag, 14. Juli, gegen 20.20 Uhr betraten eine Frau und ein Mann ein Fitnessstudio an der Sonsbecker Straße.Beide verwickelten zwei Angestellte in ein Gespräch. Unbemerkt stahl die unbekannte Frau ein goldfarbenes Smartphone Apple Iphone 11 "Pro Max" aus dem Kassenbereich. Die unbekannten Diebe stiegen nach der Tat in einen silbernen VW Passat (älteres

Baujahr) mit einem spanisches Kennzeichen. Der Passat hatte an der rechten Fahrzeugseite einen Unfallschaden und war mit einer dritten Person auf der Rücksitzbank besetzt.Das Auto entfernte sich über die Sonsbecker Strasse in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung

Mann: 30 - 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Bart, südländisches Aussehen. Der Mann war mit einem dunklen Jeanshemd, dunkler, zerrissener Jeans und auffälligen, weißen Turnschuhen mit roter Naht, schwarzer Cap und einer grauen, gepunkteten Gesichtsmaske bekleidet.

Frau: 30 - 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze, lange Haare, südländisches Aussehen. Die Frau trug eine graue, zerrissene Jeans, eine blaue Jeansjacke, gelbes T-Shirt, rosafarbene Turnschuhe und eine bunte Gesichtsmaske.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Telefon: 02801 / 71420.