Bereits zum zehnten Mal öffnen Xantener Künstler ihre Ateliertüren, um Kunstinteressierten ihre Werke und Arbeitsweisen zu präsentieren. Malerei, Collage, Fotografie, Keramik, Bildhauerei und Skulpturengestaltung bieten den Besuchern auch in diesem Jahr wieder eine abwechslungsreiche Auswahl.

Die Ateliers öffnen am Samstag, 12. September, von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 13. September, von 11 bis 18 Uhr.

Unter den Bedingungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung, also mit Mund-Nasen-Schutz und Abstand, laden insgesamt 14 Künstler in acht Ateliers zu einer Reise in die Welt der Farben und Formen ein.

Veranstaltet werden die Offenen Ateliers, die Interessierten aus Nah und Fern einen persönlichen Einblick in die Xantener Kunstszene geben, wie immer vom Verein Stadtkultur Xanten. Die Projektleitung liegt in diesem Jahr erneut bei Martina Gabriel und Melanie Wormland-Weinhold.

Nähere Informationen und Adressen der teilnehmenden Ateliers gibt’s unter www.stadtkultur-xanten.de/projekte/offene-ateliers