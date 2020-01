Nach Xantener Jugendbuchautor und ehemaligem Schulleiter benannt

„Der Begriff Gesamtschule Xanten-Sonsbeck war eine sachliche Bezeichnung für die ehemalige Walter-Bader-Realschule“, so der Xantener Bürgermeister Thomas Görtz.

Wie sie zu Realschulzeiten den Bezug zu einer wichtigen für die Römerstadt bedeutsamen Person in ihrem Namen ausdrückte, sollte es auch künftig wieder sein.

So wurden von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Teilen des Kollegiums Namen vorgeschlagen, von denen vier in die engere Wahl kamen. Stephen Hawking Gesamtschule, nach dem im letzten Jahr verstorbenen genialen Physiker, der einen großen Teil seines Lebens schwerstbehindert im Rollstuhl verbrachte; Siegfried Gesamtschule nach dem Helden aus der Nibelungensage; Adolf Buschoff, der als jüdischer Schächter und vermeintlicher Mörder in Willi Fährmanns Buch „Es geschah im Nachbarhaus“ eine Rolle spielte und eben Willi Fährmann selber, Kinder- und Jugendbuchautor, der bereits im Jahr 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben war.

Fährmann erfüllte alle Kriterien, die für die Namensgebung wichtig waren. Er hatte von 1963 bis zu seinem Tode in Xanten gelebt und war sogar bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1992 für mehrere Jahre Schulleiter an der Walter-Bader-Realschule.

„So war es kein Wunder“, resümiert Schulleiter Frank Pieper, „dass in den einzelnen demokratischen Abstimmungen der beteiligten Personen immer wieder unabhängig voneinander der Namensvorschlag „Willi-Fährmann Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“ die meisten Stimmen erhielt und der Schulverbandsversammlung zur Entscheidung vorgelegt wurde.

Nun ist es soweit, seit dem 7. Januar 2020 trägt die Schule ihren neuen Namen.

Heiko Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck, ist begeistert. „Die Namensgebung bildet gleichzeitig die Lebensleistung von Willi Fährmann ab und verleiht der Schule eine Identität“. Dass Fährmann Xantener war, stört Schmidt keinesfalls, denn der Schriftsteller habe ja nicht nur in Xanten seine Werke gelesen, sondern unter anderem auch oft in der benachbarten Gemeinde.

Auch Ludgera Fährmann-Koch, die Tochter des Autors, der rund 70 Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat, freut sich. „Vater wäre bestimmt stolz“, ist sie sich sicher.

Das ist verständlich. Sind mittlerweile auch einige Schulen in NRW nach ihm benannt, so trägt nun auch die, an der er selber gelehrt hat und die sich in seiner Wahlheimatstadt Xanten befindet, seinen Namen.

Nun arbeitet man noch am entsprechenden aussagekräftigen Logo.

Randolf Vastmans