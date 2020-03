"100 neue Eichenbäume werden im Veener Latzenbusch gepflanzt", zeigt sich Birgitt Dams vom Reitstall Albers/Dams begeistert. Die Neuanpflanzung soll die Schäden heilen, die Stürme angerichtet haben.

Mit viel Tamtam wurde in diesem Jahr Sturmtief „Sabine“ angekündigt. Befürchtet wurden auch am Niederrhein große Schäden. Aber "Sabine" hatte ein Einsehen und so blieb es lediglich bei jeder Menge Wind ohne großen Schaden anzurichten.

Anders sah es vor zwei Jahren aus. Im Jahr 2018 wütete das Sturmtief „Friederike“. Besonders im Latzenbusch sind die Folgen noch heute zu sehen. Dort, wo einmal viele Bäume standen, ist jetzt eine zwei Hektar große Fläche komplett kahl.

Tag des Waldes

Aus diesem Anlass haben sich der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, das Regionalforstamt Niederrhein, die Veener Jäger, der Hegering Xanten und der Reitstall Albers/ Dams zusammen gesetzt und den „Tag des Waldes“ geplant.

Am Samstag, 21. März, von 11 bis 16 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich während eines Spaziergangs oder eines Spazierritts durch den Latzenbusch über Wald und Forst zu informieren und an der Waldolympiade teilzunehmen. Außerdem stellt die „Rollende Waldschule“ einen Informationsstand aus.

An diesem Tag wird es eine Baumpflanzaktion geben, um die Spuren von "Friederike" zu beseitigen. "100 neue Eichen werden im Latzenbusch gepflanzt, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder den Latzenbusch noch als Wald erleben dürfen", so Birgitt Dams.

Treffpunkt ist am Reitstall Albers/ Dams in der Veener Wolfhagenstraße. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.