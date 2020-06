Die Kreis-Verkehrswacht weist auf seine Aktion "Sicher zur Schule" hin, die im ganzen Kreis Wesel stattfindet. Frank Schulten, der Vorsitzende der Kreis-Verkehrswacht: "Jedes im Straßenverkehr verletzte Kind ist eines zu viel!"

Eine gründliche und fundierte Vorbereitung auf den Schulweg sollte deshalb für alle Mädchen und Jungen obligatorisch sein. Je früher sie einsetzt, desto besser. Die Aktion „Sicher zur Schule“ bindet alle Beteiligten im letzten Kindergartenhalbjahr ein: die Erzieher/Erzieherinnen und Kinder in den KiTas, besonders die Eltern und die Institutionen wie Kommunen, Polizei und Verkehrswacht.

Die 4250 gedruckten Mediensets „Sicher zur Schule“, bestehend aus einem Kinder- und einem Elternheft wurden durch die Sparkassen im Kreis Wesel bereits zum achten Mal finanziell unterstützt. Die Unfallkasse NRW beteiligte sich zum vierten Mal an den Kosten. Ohne finanzielle Beteiligung der Sponsoren wäre dieses seit Jahren nicht möglich gewesen, so Schulten.

Mediensets erhalten

Trotz der „Corona-Lage“ wurden alle 239 Kindergärten im Kreis Wesel mit den Mediensets „Sicher zur Schule“ versorgt. Die Bereichsleiter der Kreis-Verkehrswacht Wesel haben zusammen diese „Herkulesaufgabe“ ehrenamtlich in ihrer Freizeit gemeistert. Viele Kindergärten haben in der „Corona-Pandemie“ nur eine Notbesetzung zu geänderten Öffnungszeiten. Daher war die Verteilung in diesem Jahr besonders schwer. Trotz der schwierigen Situation in den Kindergärten haben sich die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten sehr über die Medien gefreut, um sie gemeinsam mit den Kindern durchzuarbeiten. Wo dies nicht möglich war, wurden die Mediensets von den Kitas an die Eltern der Kinder nach Hause geschickt.

Frank Schulten: "Nun liegt es in der Hand der Eltern und Erzieherinnen, das großartige Angebot mit Schulwegheft und Elternratgeber auch zielgerecht zu nutzen und die Kinder auf den späteren Schulweg gut vorzubereiten."