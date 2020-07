Mit der Kontaktsperre fielen auch die Treffen der Xantener Rotarier in ihrem Clublokal aus. Normalerweise treffen sich Rotarier hier einmal in der Woche.

„Freundschaft nimmt einen ganz besonderen Stellenwert in unserem Clubleben ein“, so Präsident Burkhard Gabius. Und die müsse eben auch gepflegt werden. Also halten die Xantener Rotarier ihre Wochenmeetings online ab. Mit all den technischen Problemen, die jeder erfahren musste, der seit Wochen von zuhause aus arbeitet und kommuniziert.

Die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID19 seien absolut notwendig, betont Gabius. „Aber das persönliche Gespräch und der Kontakt untereinander sind nicht zu ersetzen und wir hoffen darauf, dass wir bald wieder auf dem Weg in eine Normalität sind.“

Arbeit geht weiter

Die Arbeit des Serviceclubs geht trotzdem weiter, auch wenn viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten. In der aktuellen Krise haben die Rotarier Essensgutscheine zur Unterstützung ihres Clublokals gekauft. Bei einem Schneider haben sie Mund-Nase-Masken anfertigen lassen, die dann über eine Arztpraxis und soziale Einrichtungen verteilt wurden. „Das Krankenhaus in Benin, der Jugendaustausch, die Schulkinder in Jamaica, End Polio Now, Sprachscouts, Seniorenscouts, die Bürgerstiftung, das sind nur einige der vielen laufenden Aktivitäten des Clubs“, sagt Burkhard Gabius.

Dazu kommen die Pläne für neue soziale Projekte. „Doch die Aufgaben der Serviceclubs werden zukünftig anders aussehen“, ist der Rotary-Präsident sich sicher. Es habe sich gezeigt, dass solch große Krisen nur gemeinsam bewältigt werden können. „Die Serviceclubs mit ihren weltweiten Netzwerken werden mehr denn je gebraucht.“ Im Großen wie auch im Kleinen vor Ort. Denn es wird eine Zeit nach Corona geben. Und dann treffen sich auch die Xantener Rotarier wieder jeden Montag in ihrem Clublokal.