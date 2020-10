Vom 1. bis zum 30. November findet die Spendensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Nordrhein-Westfalen statt. Die sonst übliche Haus- und Straßensammlung ist abgesagt. Stattdessen bittet der VDK um Überweisungen.





Frieden ist kostbar

Unterstützt wird die Sammlung von Ministerpräsident Armin Laschet. „75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, angesichts zahlreicher Krisen und militärischer Konflikte in der Welt, ist es notwendiger denn je, daran zu erinnern, wie kostbar der Frieden ist und wie wertvoll unsere Freiheit und unsere Demokratie“, sagt Laschet, der zugleich Schirmherr des Volksbundes NRW ist. Dass Frieden keine Selbstverständlichkeit sei, zeigten die mehr als 800 Kriegsgräberstätten, die der Volksbund pflegt.

Haussammlung nicht zu verantworten

„Für Xanten heißt das, dass durch die dynamische Entwicklung der Infektionszahlen in Deutschland, NRW, im Kreis Wesel aber auch in unserer Stadt in diesem Jahr eine Haussammlung in Xanten leider nicht zu verantworten ist“, so Bürgermeister und Ortsverbandsvorsitzender Thomas Görtz. Er bedauert dies sehr, stellt aber ohne Wenn und Aber die Gesundheit der Sammlerinnen und Sammler und der Bürger an den Haustüren in den Vordergrund.

Freuen würde sich Görtz über kontaktlose Spenden an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.: