Die Kreispolizeibehörde Euskirchen sucht nach einem50-jährigen Mann. Da der Mann auch Bezüge nach Arnsberg und Meschede hat, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Seit Mittwoch, 11.11.2020, wird der 50-jährige Sebastian S. aus dem Stadtgebiet Bad Münstereifel vermisst.Herr S. ist als Folge eines medizinischen Eingriffes auf Medikamente angewiesen, die er jedoch nicht mitführt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass er sich mittlerweile bereits in hilfloser Lage befindet, beziehungsweise zeitnah in diese geraten dürfte.

Herr S. ist ungefähr 172cm groß und hat grau-schwarz meliertes Haar.

Zur Bekleidung können leider keine Angaben gemacht werden.

Foto des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/bad-muenstereifel-vermisste-person. Hinweise bitte an die nächstePolizeidienststelle oder den Polizeiruf 110.