Am Freitagmorgen, 29. Januar, wurde die Feuerwehr in die Rumbecker Straße mit dem Alarmstichwort „technische Hilfe – Einsturz eines Gebäudes“ alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohner eines Wohnhauses Bewegungen in ihrem Haus gespürt und daraufhin das Gebäude verlassen hatten.

Der hinzugezogene Fachberater Bau des Technischen Hilfswerk begutachtete das Gebäude. Er stellte glücklicherweise keine Einsturzgefahr fest, sodass die Sperrung der Rumbecker Straße zwischen Gutenbergplatz und Ringstraße wieder aufgehoben werden konnte.