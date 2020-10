Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde die Polizei am Sonntagabend, 4. Oktober, auf dem Fresekenweg gerufen. Unbekannte Täter hatten eine Schnur über die Fahrbahn gespannt. Zu einem Unfall war es nicht gekommen. Anwohner bemerkten gegen 19.50 Uhr die Schnur. Diese war in etwa 1,50 Meter Höhe zwischen einer Hecke und einen Laternenmasten gespannt. Auf einer Videoüberwachung sind zwei etwa 25 Jahre alte Männer zu sehen, welche mit der Schnur hantierten. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen können sich an die Polizei in Arnsberg, Tel. 02932/90200, wenden.