Die Kfd St. Pius hat ihren Adventsbasar coronabedingt abgesagt. Bittet aber um Unterstützung für die Missionsarbeit der Schwestern in Peru.

Seit über 30 Jahren unterstützt die Kfd St. Pius mit ihrem Adventsbasar die Missionsarbeit der Schwestern in Peru. "In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Basar in diesem Jahr ausfallen zu lassen", so Sabine Kleine, Sprecherin der Kfd.

Das Land Peru ist in unseren westlichen Medien so gut wie nie präsent, auch "Corona-Nachrichten" bekommt man nicht von dort. Allerdings gibt es im Land bereits 34.000 Corona-Tote, verglichen mit einer Gesamtbevölkerung von gut 30 Millionen eine erschreckend hohe Zahl, so die Kfd St. Pius, und weiter: Auch die Missionsschwestern sind von der Pandemie betroffen und können ihre Arbeit nur sehr eingeschränkt verrichten. Deshalb ist es wichtig, auch in diesem Jahr die Arbeit des Ordens zu unterstützen.

Wer mit einer Geldspende helfen möchte, kann den Betrag überweisen an:

Kontoinhaber: kfd St. Pius

Iban: DE19 4665 0005 0007 0770 92

Verw.-Zweck: Missionsschwestern Peru.