Druckfrisch: Der neue Flyer mit dem Kulturprogramm für Oktober im Sauerland-Theater und in der KulturSchmiede ist da. Poetisch, spaßig, wortakrobatisch und sehr musikalisch von Klassik und Jazz bis zu irischen Rhythmen.

Das Kulturbüro der Stadt Arnsberg bringt - Corona.bedingt - statt eines halbjährlichen Programms einen aktuellen Flyer für den Monat Oktober heraus.

Der Sauerland-Herbst kommt nach Arnsberg mit dem JugendJazzOrchester NRW und dem Olsberger Jazztrompeter Frederik Köster (16. Oktober, Sauerland-Theater). Ein Highlight für Klassikfans im Beethoven-Jubiläumsjahr ist das Cellokonzert mit Prof. Matias de Oliveira Pinto & Risa Adachi. Zu hören sein wird Beethovens fünfte Cellosonate in Gegenüberstellung mit einem zeitgenössischen Werk für Cello und Klavier. Dieses Konzert findet im Rittersaal des Historischen Rathauses statt (23. Oktober). „Best of Unsinn“ wird präsentiert vom "Meister des Unfugs" Jan Philipp Zymny (30. Oktober, Sauerland-Theater). Der Oktober klingt aus im Sauerland-Theater an Halloween mit Muirsheen Durkin & Friends, einem „irischen Heimspiel“ für Musiker und Fans.

Alle Veranstaltungen werden nach den geltenden Bestimmungen der NRW Coronaschutzverordnung durchgeführt. Um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, wurde die Anzahl der Sitzplätze reduziert. Für Familienmitglieder ist es auch möglich, Sitzplätze nebeneinander zu buchen. Beim Betreten der Häuser ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser kann am Platz und mit Beginn der Vorstellung abgenommen werden.

Das vollständige Programm und aktuelle Informationen unter: arnsberg.de/kultur/theater. Karten für die Veranstaltungen sind, wenn nicht anders angegeben, erhältlich unter reservix.de sowie den Vorverkaufsstellen wie der Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10; Verkehrsverein Arnsberg, Neumarkt 6; Score-Shop, Apothekerstraße 25, oder Reisebüro Meyer, Marktstraße 8.