Über eine Spende in Höhe von 500 Euro konnte sich kürzlich der Förderverein der Löschgruppe Müschede freuen.Im Rahmen seiner Vereinsaktion 2020 unterstützte Makler Lucas Vogt die Kameraden seines Heimatdorfes.



Bei dieser Aktion bekommen die Verkäufer einer Immobilie einen "Rabatt" auf den Verkaufspreis und können entscheiden, welchem Verein oder Institution sie diese Summe spenden wollen. „Da mir die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr sehr am Herzen liegt, habe ich diese Spende gerne übergeben“, erklärte Lucas Vogt bei der Übergabe an Müschedes Einheitenführer Walter Hasenclever.