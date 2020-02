Auch in diesem Jahr vergibt die Stadt Arnsberg wieder den Heimat-Preis. Hiermit sollen in diesem Jahr Initiativen ausgezeichnet werden, die sich in besonderer Weise um die Recherche bzw. Darstellung der Heimatgeschichte Arnsbergs bzw. ihrer Ortsteile verdient gemacht haben und innerhalb der letzten beiden Jahre (2018-2019) entsprechende Projekte bzw. öffentlich zugängliche Arbeiten realisiert haben.

Teilnahmeberechtigt sind alle ehrenamtlich tätigen Vereine und Initiativen, die sich mit dieser

Thematik beschäftigen und bis spätestens 30. Juni 2020 das Online-Bewerbungs-Formular ausgefüllt absenden oder das "PDF-Bewerbungsformular" (PDF, 500 KB) ausdrucken und ausgefüllt und unterschrieben einsenden.Eine Bewertungsjury wird aus den eingereichten Bewerbungen, unter Ausschluss des Rechtsweges, über die Zulassung der Beiträge, sowie deren Bewertung in einem Ranking entscheiden.

Vier Preise werden vergeben



Insgesamt werden vier Preise vergeben:

1. Preis 3.000,00 Euro

2. Preis 1.000,00 Euro

3 + 4. Preis 500,00 Euro

Der Wettbewerbsbeitrag muss unter Verwendung eines auf der Internetseite der Stadt Arnsberg erhältlichen Bewerbungsformulars mit max. vier Fotos, Abbildungen oder Grafiken per Email an k.froehlich@arnsberg.de oder p.vorwerk@arnsberg.de bis zum 30. Juni 2020 eingereicht werden. Nähere Informationen zum Thema gibt es bei Z.4 Engagement, Petra Vorwerk unter Tel. 02932/201/1402 oder Z.5 Nachhaltige Stadtentwicklung/Klimaschutz, Klaus Fröhlich unter Tel. 02932/ 2011689.