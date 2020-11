Gute Nachrichten für die heimischen Wälder im HSK:Aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung stehen ab Ende dieser

Woche - pünktlich zu Beginn der Pflanzsaison - die 500 Millionen Euro

bereit, die der Bund angesichts der enormen Schäden durch Stürme, Dürre

und Borkenkäfer zur Verfügung gestellt hatte.



„Damit unterstützen wir kommunale und private Waldbesitzer dabei, denWald zukunftsfähig zu machen. Dafür habe ich in Berlin gekämpft, denn ein

gesunder und klimastabiler Wald ist wichtig als CO2-Senke, als

Naherholungsraum, aber auch als Wirtschaftsfaktor in unserem Land“, so

der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg. Die Trockenheit der letzten Jahre, die Stürme, der Schädlingsbefall und diedamit verbundenen Verwerfungen auf dem Holzmarkt haben zu starken

wirtschaftlichen Einbußen der Waldbesitzer geführt. "Somit fehlten bisher

die finanziellen Mittel, um den klimaangepassten Waldumbau und die

dringend notwendige Aufforstung voranzutreiben. Mit 100 Euro bzw. 120

Euro pro zertifizierten Hektar Wald kann nun aufgeforstet und der

geschädigte Bestand gestärkt werden."

Hilfe beantragen





Ab Freitag, 20. November 2020, können unter www.bundeswaldpraemie.de die Hilfen beantragt werden. Die Fachagenturfür Nachwachsende Rohstoffe (FNR) ist für das Antragsverfahren und die

Auszahlung der Gelder verantwortlich. Rund 700.000 Waldbesitzer sindpotenziell antragsberechtigt. Das Geld muss bis Ende 2021 abgerufen

werden.