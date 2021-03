Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, lädt am Montag, 8. März, um 18 Uhr zum Digitalen Dialog mit dem Thema "Rente sichern" ein. Unterstützt wird Wiese dabei von seinem Kollegen Ralf Kapschack, dem rentenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Wer ein Leben lang gearbeitet hat, muss sich darauf verlassen können, eine ordentliche Altersvorsorge zu haben. Richtschnur der Rentenpolitik der SPD-Bundestagsfraktion ist es, Lebensleistung anzuerkennen, Lebensrisiken abzusichern, Altersarmut zu bekämpfen und die Rente zukunftsfest zu machen.

"Dafür haben wir im Koalitionsvertrag mit der Union wichtige Vorhaben durchgesetzt: So stärken wir die gesetzliche Rente als zentrale Säule der Alterssicherung. Mit dem Rentenpakt von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil stabilisieren wir das Rentenniveau bis 2025. Die Renten steigen künftig wieder wie die Löhne. Die Jüngeren profitieren zudem von einem stabilen Rentenbeitrag von maximal 20 Prozent für die kommenden Jahre," erklärt Wiese.

"Für die Zeit danach arbeitet eine Rentenkommission auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion an Empfehlungen, wie die Rente mit einem garantierten Mindestrentenniveau bei garantiertem Höchstbeitrag gesichert werden kann. Dabei nehmen wir perspektivisch eine Rentenversicherung für alle in den Blick. Außerdem ist es gelungen die Grundrente einzuführen. Seit dem 1. Januar 2021 ist diese gesetzlich verankert. Wer 35 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt hat, Kinder groß gezogen oder Angehörige gepflegt hat, bekommt eine Alterssicherung mindestens zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung. Für Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft erarbeiten können, verbessern wir die so genannte Erwerbsminderungsrente. Zudem sichern wir Selbstständige besser ab und erhöhen die Mütterrente. Das ist sozialdemokratische Politik für ein solidarisches Land."

Im digitalen Dialog wollen Wiese und Kapschack über die Rentenpolitik der SPD-Bundestagsfraktion informieren und sich mit den Teilnehmern*innen austauschen. Nach erfolgter Anmeldung unter dirk.wiese.wk@bundestag.de erhalten die Gäste die Einwahldaten.