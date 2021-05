ARNSBERG. Ein normales Leben - das ist das große Ziel von Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Der Krankheitsverlauf von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kann sehr unterschiedlich sein. Deshalb muss auch die Therapie für jeden Einzelnen individuell angepasst werden. Neue Medikamente eröffnen hier neue Behandlungsmöglichkeiten. Auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann die Erkrankung positiv beeinflussen.

Anlässlich des Aktionstages Chronisch entzündliche Darmerkrankungen und in Kooperation mit der Gastro-Liga veranstaltet das Klinikum Hochsauerland am Mittwoch, 26. Mai, ab 18 Uhr, einen kostenfreien digitalen Informationsabend. Dr. med. Hartwig Schnell, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie informiert im Live-Stream über neue Therapieoptionen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sowie auch über neue Erkenntnisse aus der Ernährungsforschung. Im Anschluss an den Vortrag steht Dr. Schnell für Fragen zu Verfügung. Fragen können vorab sowie während der Veranstaltung per E-Mail an veranstaltung@klinikum-hochsauerland.de gestellt werden.

Der Termin findet als kostenfreie Online-Veranstaltung statt. Teilnahme am Veranstaltungstag zur angegebenen Uhrzeit unter www.klinikum-hochsauerland.de/vortrag. Benötigt wird eine stabile Internetverbindung sowie ein internetfähiges Gerät wie PC, Tablet, Laptop oder Mobiltelefon.