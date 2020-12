Klinikum richtet zentrales Impfzentrum in Hüsten ein

Mit Informationsschreiben des NRW Gesundheitsministeriums an die Krankenhäuser vom 7. Dezember wurde auch das Klinikum Hochsauerland aufgefordert, bis spätestens zum 23. Dezember, die entsprechenden Rahmenbedingungen für die Impfung der Beschäftigten gegen COVID-19 zu schaffen. Aufgrund der anspruchsvollen Vorgaben zu notwendigen logistischen und medizinischen Prozessen im Rahmen der Anlieferung und Rekonstitution des Impfstoffes wurde entschieden, zur Umsetzung der freiwilligen Impfung kurzfristig ein eigenes zentrales Impfzentrum in einzurichten.

"Hierzu wurde das jüngst erworbene Petrischulgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Karolinen-Hospital entsprechend ertüchtigt", teilt das Klinikum mit. In Arnsberg-Hüsten verfügt das Klinikum nun an zentraler Stelle über ein Impfzentrum, in dem an insgesamt vier Impfplätzen täglich bis zu 350 Beschäftigte geimpft werden können. Am 17.12.2020 wurde die Betriebsbereitschaft des Impfzentrums sowie die Anzahl der Impfwilligen an das Land NRW sowie den Hochsauerlandkreis gemeldet. Weit über 50 Prozent der Beschäftigten haben nach aktuellem Stand bereits ihre Impfbereitschaft erklärt. Derzeit liegen dem Klinikum jedoch keine Informationen zu möglichen Liefermengen und Lieferterminen des Impfstoffs vor.

Bildvorschlag 1: Impfplätze im ehemaligen Petrischulgebäude

Bildvorschlag 2: Außenansicht Petrischulgebäude