Das Konzept steht, die Planungen und Aufbauarbeiten haben begonnen: Vom 3. bis 6. September veranstaltet der Zucht-, Reit- und Fahrverein die Voßwinkeler Reitertage – als eines der ersten großen Reitturniere mit Zuschauern in Westfalen nach der Corona-Pause.

Das beschert den Organisatoren trotz aller Umstände ein beeindruckendes Nennergebnis. 240 Reiterinnen und Reiter mit rund 800 Pferden haben ihr Kommen angekündigt. „Die Sportlerinnen und Sportler freuen sich, dass sie endlich wieder unter Wettbewerbsbedingungen im Sattel sitzen können“, weiß der erste Vorsitzende Bernd Müller. „Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Arnsberg ein Hygienekonzept erstellt, das die Veranstaltung möglich macht.“

Besucherzahl auf 300 begrenzt



Pro teilnehmendem Pferd erhält eine Begleitperson Zutritt zum Gelände. Die Besucherzahl ist aufgrund der Corona-Pandemie auf 300 Personen begrenzt. „Wir werden natürlich nicht diese besondere Zuschaueratmosphäre wie sonst haben, sind aber froh, dass wir den Reiterinnen und Reiter ein Turnier im gewohnten Flair bieten können.“ Jeder externe Besucher, der das Gelände betritt, muss sich am Eingang mit seinem Smartphone registrieren und beim Verlassen wieder ausloggen. „So gewährleisten wir, dass sich immer nur die Höchstzahl an Gästen am Veranstaltungsort aufhält“, erklärt Geschäftsführer und Hygienebeauftragter Andreas Teutenberg.

Kein Rahmenprogramm



„Wir legen den Fokus in diesem Jahr ganz klar auf den Sport“, so Teutenberg weiter. Es wird kein Rahmenprogramm geben, das gastronomische Angebot wird heruntergefahren und es gibt nur Reitsportbedarf an den Verkaufsstände. „Die Prüfungen können wir, dank unserer tollen Sponsoren, im gewohnten Umfang anbieten und auch einhundert Prozent Gewinngelder ausschütten. Damit gehören wir zu den wenigen Reitturnieren, die das dieses Jahr stemmen können. Darauf sind wir wirklich stolz.“ Und das zieht zahlreiche national und international erfolgreiche Springreiterinnen und -reiter nach Voßwinkel. Auch die besten Reiter aus dem Sauerland haben ihren Start angekündigt: unter anderem Lokalmatadorin Kathrin Müller, Emelie Pieper und Klaus-Otte Wiese vom Reitervein Hellefeld, Sarah-Nagel Tornau aus Attendorn und Marcel Grote aus Oeventrop.

Das vielseitige Prüfungsangebot tut sein Übriges.

Turnier startet mit Regio-Tour



Mit der Regio-Tour für Mitglieder der umliegenden Vereine, der Youngster-Tour und den Springpferdeprüfungen für junge Pferde, der Mittleren Tour für Pferde, die auf dem Sprung in den großen Sport sind und mit der Großen Tour mit allein drei Springen der schweren Klasse ist für alle Reiterinnen und Reiter etwas dabei. Das Turnier startet am Donnerstag mit der Regio-Tour und den Springpferde-Prüfungen, am Freitag geht es mit den jungen Pferden in der Youngster-Tour weiter. Ein Zwei-Sterne-M-Springen und das erste S- Springen des Turniers runden den zweiten Turniertag ab.

Programm



Der Samstag beginnt mit zwei M- und einem S-Springen. Am Abend folgt dann der erste Höhepunkt: ein Zwei- Sterne-S-Springen mit Siegerrunde. Am Sonntag stehen die Finals auf dem Plan: ein M- und ein S-Springen der Youngster Tour und das Finale der Mittleren Tour, ein S- Springen mit Stechen. Um 15.30 Uhr beginnt dann der Große Preis von Arnsberg- Voßwinkel, ein S-Springen mit drei Sternen. Für alle Interessierten, die die Prüfungen nicht direkt auf dem Veranstaltungsgelände verfolgen können, überträgt clipmyhorse.tv die Springen live im Internet.