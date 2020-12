38 Kinder machten sich am vergangenen Wochenende als kleine Detektive mit ihren Eltern, Großeltern, Onkel oder Tante auf den Weg durch Bruchhausen, um den "Weihnachtscode" zu knacken. Dabei lösten sie an drei verschiedenen Stationen im Ort spannende Rätsel und Aufgaben, in denen sie vieles über das Leben und Wirken des heiligen Nikolaus erfuhren und zudem lernten, dass der Nikolaus nicht der Weihnachtsmann ist.



Jetzt warten die Kleinen mit ihren Eltern schon gespannt darauf, welche Aufgaben an den nächsten beiden Wochenenden zu lösen sind. Dann geht es um die Adventszeit mit ihren Bräuchen, Symbolen und Traditionen. Wenn die richtige Zahlenreihenfolge herausgefunden wird, lässt sich ein Zahlenschloss an einer Schatzkiste öffnen, in der eine Überraschungstüte für jedes Kind wartet. Die Tüte enthält Rätsel, Basteleien und Werkeleien vom Haus des Nikolaus, einen Nikolaus aus Knete, Duftgläser, Backutensilien und sogar eine Stickerkrippe. "So kommt in dieser besonderen Adventszeit mit ihren Einschränkungen keine Langeweile auf, weder bei den Rundgängen, die durch digitale Medien unterstützt werden, noch bei den Angeboten für zu Hause", so die Organisatoren.



3. und 4. Advent



An den jetzt kommenden beiden Adventswochenenden werden an allen Stationen (Ecke Friedhof/Lindenstraße, Ecke Holzplatz / alter Radweg und Ecke Lohmann-/ Grüterstraße) auch Beiträge für Erwachsene zu finden sein. Wichtig und auf jeden Fall von Vorteil für die Teilnahme ist ein internetfähiges Handy. Die Kolpingsfamilie lädt - natürlich unter Beachtung der Coronaschutzbestimmungen – herzlich zu einem Spaziergang durch Bruchhausen und einem Besuch der verschiedenen Stationen ein, bei dem sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Advent und das kommende Weihnachtsfest einstimmen können.