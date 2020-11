Am Martinstag war die Freude bei den Senioren der Tagespflege, sowie bei der Senioren-WG an der Heinrich-Lübke-Straße groß: Schulkinder überreichten ihnen im Namen aller Kinder der Kita St. Petri (Kolpingstraße) selbst gestaltete Gläser, die im Rahmen des Projekts zum Thema: "Teilen wie Sankt Martin" hergestellt wurden.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften wurden außerdem Laternenlieder gesungen. Als Dankeschön überreichten die Senioren verpacktes Obst an die Kinder, was im Anschluss mit allen Kindern in der KiTa geteilt wurde. Es war für alle Beteiligten eine gelungene Aktion, wodurch trotz aller Herausforderungen, der Gedanke des Teilens und im Rahmen der Kooperation, der Kontakt zwischen Kindern und Senioren, ermöglicht werden konnte.