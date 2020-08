"Rockparty Langscheid" spendet Eintrittsgelder an die Schaukel Arnsberg-Sundern

Obwohl die "Never too Old to Rock Party 2020" aufgrund der Coronapandemie ausfallen musste, konnte die Rockparty Langscheid GBR ein tolles Ehrenamt unterstützen.Dank der Spendenbereitschaft ihrer Gäste, die sich schon im Rahmen des Vorverkaufs ein Ticket für die geplante Rock-Party am 21. März gesichert hatten, wurden die Erlöse zu 100 Prozent als Spende an die Schaukel Arnsberg/Sundern übergeben.



Für die Schaukel Arnsberg/Sundern, eine Initiative des Zonta Clubs Arnsberg, übernimmt Sara Degler die Koordination. Hier werden Familien in besonderen Lebenslagen begleitet. Insbesondere den Alleinerziehenden, die oft keine weitere Betreuungsperson im Hintergrund haben, kann und soll durch die Unterstützung der Schaukel geholfen werden. ,,Unter anderem zeichnet sich die Schaukel dadurch aus, dass sie unbürokratisch und unabhängig erfolgt“, so Sara Degler.Um dieses Ehrenamtprojekt zu fördern, wurden Sarah Degler, Julia Dünnebacke (Schaukel Sundern) und Barbara Neuhaus (Zonta Club Arnsberg ) durch das Orga- Team der "Never too Old to Rock Party" ein Scheck in Höhe von 1.300 Euro überreicht.