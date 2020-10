Aufgrund der coronabedingten Umstände musste sich der Arbeitskreis für Dorfgeschichte und -entwicklung Niedereimer in diesem Jahr für seinen „Tag der offenen Tür“ etwas anderes einfallen lassen. Daher nutzte der Arbeitskreis zum ersten Mal das Internet.

So stellten nun die Verantwortlichen am 3. Oktober über 80 Ansichtskarten der vergangenen 130 Jahre aus Niedereimer digital ins Netz. Am Ende des Tages verzeichnete der AKD viele „Klicks“ auf ihrer Seite. Aus diesem Grunde hat sich der Arbeitskreis Dorfgeschichte entschlossen, die Ansichtskarten weiterhin auf ihrer Internetseite „www.niedereimer.de/akd2020/“ zu zeigen. Zudem können die „Besucher“ noch einen Blick auf die Fotos zum „Tag des offenen Denkmals“ am 13. September von der Hofkapelle Bienstein werfen. Nachzulesen sind auf der Internetseite ebenfalls „Pressesplitter“ von vor 20, 30 und 40 Jahren.

Auch der gesellige Teil des Tages, mit Kaffeetrinken und Klönen, musste ausfallen. Der AKD hofft aber im neuen Jahr in gewohnter Weise wieder für die Bürger agieren zu können. Der Ninivit mit den Ansichtskarten und der Vereinschronik kann noch für 8 Euro beim Vereinsvorstand erworben werden.