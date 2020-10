Die Tiertafel in Arnsberg ist ein gemeinnütziges Projekt, um Mitbürger*innen zu helfen, die finanziell oder körperlich nicht in der Lage sind, ihre Haustiere gesund- und artgerecht zu unterstützen. Aktuell sucht das bereits bestehende Team noch rüstige Rentner als Teamunterstützung.

Außerdem freut sich die Tiertafel auch wieder über allerlei Sachspenden. Dringend benötigt werden Katzenkratzbäume. Spenden werden gerne donnerstags, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Tiertafel, Arnsberger Straße 2a in Arnsberg, entgegen genommen.

Wer Interesse an der Mitwirkung bei der Tiertafel Arnsberg hat wird gebeten, sich bei der Zukunftsagentur Engagementförderung Arnsberg, Isabel Bornemann, Clemens-August-Straße 118, 59821 Arnsberg, Tel. 02932/2011402 oder i.bornemann@arnsberg.de zu melden.