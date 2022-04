Fotowettbewerb - Naturnahe und insektenfreundliche Gärten

Der Ortsverband von Bündnis90/Die Grünen in Bedburg-Hau lädt die Bürger*innen auch in diesem Jahr wieder zu einem Fotowettbewerb ein. Dabei steht der naturnahe und insektenfreundliche Garten im Vordergrund. Ob im Balkonkasten, Blumentopf, Vorgarten, Garten oder Beet – überall lässt sich ein Schlaraffenland für Insekten pflanzen.

Wer in Bedburg-Hau insektenfreundlich gegärtnert hat, kann mit drei digitalen Fotos am Wettbewerb teilnehmen. Belohnt werden die beste Idee, die Insektenfreundlichkeit und das schönste Foto mit je einem Gutschein über 100,- € für die weitere Gartenarbeit. Darüber hinaus gibt es weitere Gutscheine und Sachpreise. Einsendeschluss ist der 31. August 2022.

Weitere Einzelheiten dazu auf der Internetseite der Grünen in Bedburg-Hau:

www.gruene-bedburg-hau.de/infos