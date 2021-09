Ein musikalisch-kulinarischer italienischer Abend im Gemeindezentrum von Bedburg Hau

Alfio Arcidiacono organisierte am Freitagabend in seinem Eiscafé Pizzeria Sicilia im Gemeindezentrum von Bedburg Hau einen unvergesslichen italienischen Abend.

Dabei legte er den musikalischen Part in die professionelle Hände der italienischen Filieri-Brüder Pasquale und Enrico, die mit italienischer Livemusik das Fest zu einem außergewöhnlichen Abend machten. In ihrem musikalischen Rahmen wurde das Publikum zum Singen und Tanzen mit einbezogen und so spielten sie auch spanische, griechische, russische und syrische Musik.

Hinzu kamen aus Alfios Küche italienische Köstlichkeiten, die dafür sorgten, dass der italienischer Abend auch in kulinarischer Hinsicht bleibende Eindrücke hinterließ

und seinen ca. 60 Gästen das Gefühl gab, sich tatsächlich in Italien zu befinden.

Wir gratulieren Alfio und seinem Team, dem es gelungen ist für einen Abend Geselligkeit mit einem italienischen Lebensgefühl ins Gemeindezentrum zu bringen. Viele Gäste waren sich einig, dass solche Veranstaltungen das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Gemeinde fördern und im Gemeindezentrum ein Platz für Menschen entsteht.