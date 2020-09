Bedburg-Hau. Bunte Lebensfreude, so lautet der Titel der Ausstellung von Andrea Scheerer. Sie sagt: „Mehr denn je sehnen wir Menschen uns nach Lebensfreude, und meine Bilder zeigen die Schönheit der Natur, besonders Blumen beglücken unser Herz.“ Glück findet sie in der Fülle und Schönheit unserer guten uralten Mutter Erde, hier findet sie ihre Inspiration. Wenn sie malt, beginnt ein innerer Dialog mit Gott. Sie vertraut auf die Hilfe und Unterstützung, die von oben kommt, auch wenn so mancher schmerzhafter Prozess in Gang kommt, so spürt sie dennoch, dass es eine Frage der Zeit und der Geduld ist, bis ein gutes Bild entsteht. Die Ausstellung findet statt. Die Ausstellung findet in der Galerie Nr.6 in Huisberden statt. Geöffnet hat diese samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr.