Der Große Rindenspanner auch Große Eichenspanner (Hypomecis roboraria) genannt ist ein großer Nachtfalter aus der Familie der Spanner (Geometridae). Er erreicht eine Flügelspannweite bis 60 mm. Der Spanner fliegt vom Mai bis Anfang August. Ende August, wie auf dem Bild eher selten, deshalb scheint es die zweite Generation zu sein die man ab September antreffen kann. Er kommt in ganz Europa vor und man findet ihn überwiegend in Laubwäldern, bevorzugt Eichen- und Buchenwälder. Gelegentlich findet man den Falter auch an Kratzdisteln.

Die Raupen sind sehr schwer zu finden, sie leben hoch oben in den Baumkronen und sie sehen aus wie ein vertrocknetes Ästchen.

Bilder, 27. August, Garten/Hauswand