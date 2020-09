Der Pink Panther unter den Marienkäfern

Es ist kein Fake, keine Fotobearbeitung, diese Art hat tatsächlich eine pinkgefärbte Flügeldecke. Es handelt sich um den Kugeligen Marienkäfer (Oenopia conglobata) auch Pappelmarienkäfer genannt.

Der Käfer wird um die 4 mm groß. Man findet ihn von März bis Oktober in Wäldern, auf Ruderalflächen und in Gärten. Er kommt in den gemäßigten Zonen Europas, Nordafrikas und Asiens vor.

Wie bei allen Marienkäfer und deren Larven besteht die Hauptspeise aus Blattläusen.

Bilder: 21. August 2020, Bedburg-Hau