Dürre bereits im Januar 2021

Das 4. Quartal 2020 brachte nicht den erhofften Niederschlag um die Defizite der letzten Jahre auszugleichen und wenn das 1. Quartal 2021 nicht besser wird, steht uns wohl das nächste Dürrejahr bevor. In Bedburg-Hau (Hasselt) konnte ich für das 4. Quartal nur 143 mm Niederschlag messen. Das sind gerademal 50 Prozent des jährlichen Mittels für diese Monate.

Auch in der Fläche für ganz Deutschland sieht es nicht viel besser aus. Der Dürremonitor Helmholz-Zentrum für Umweltforschung zeigt für die Gesamtböden bis in 1,80 Meter Tiefe überwiegend eine schwere bis außergewöhnliche Dürre. Nur die Böden bis 25 cm Tiefe sind einigermaßen gut durchnässt.

Die Pegelstände mancher Flüsse sind in einer Zeit wo man eher mit hohem Wasserstand rechnet bedenklich niedrig. Der Rheinpegel bei Emmerich lag vor 8 Tagen noch bei 314 cm, heute bereits unter 200 cm. Die Vorhersage für die nächsten vier Tage beläuft sich auf einen Pegelstand um die 150 bis 160 cm.