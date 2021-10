Meine Freunde, die Bäume in Bedburg-Hau... Akazien am Alten Schulweg

In Schneppenbaum, Alter Schulweg (Trippenberg), stehen auf einer Strecke von rd. 160 Metern an die 30 Akazien (Robinia pseudoacacia) entlang der Straße. Die Baumreihe wird von wenigen Eichen und Buchen unterbrochen. Die Bäume sind im Landschaftsplan Kreis Kleve als geschützter Landschaftsbestandteil, als belebendes Element für das Landschaftsbild eingetragen und geschützt. Die dicksten Bäume haben nach der Baumalter-Bestimmungstabelle ein Alter von 70 bis 80 Jahren.

Gegenüber der Baumreihe, an der Einfahrt zum Schwanenhof, steht eine Esskastanie (Castanea sativa), mit einem Stammumfang von 450 cm und einem Kronendurchmesser von 17 m. Auch dieser Baum ist im Landschaftsplan als geschützter Landschaftsbestandteil eingetragen. Der Baum hat nach der Baumalter-Bestimmungstabelle ein Alter um die 200 Jahre.

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen sammelt Bäume auf der Grünen- Facebook-Seite und fordert dazu auf, bemerkenswerte Bäume in der Gemeinde zu suchen und darüber zu berichten. Kontakt info@gruene-bedburg-hau.de

