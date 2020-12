Meine Freunde, die Bäume in Bedburg-Hau... Die Linde vom Capitelshof

Diese gewaltige Winter-Linde (Tilia cordata) steht in der Gemeinde Bedburg Hau auf dem Capitelshof. Die ausgeprägten Astanläufe des unteren Astkranzes vermitteln den Eindruck, als wenn der Baum in früheren Zeiten kopfbaumartig zurückgeschnitten wurde. In einem Schriftstück von 1930 wird erwähnt, dass die Linde um 1700 bereits Bestandteil des Capitels-Hofes war. Mit dem Stammumfang von 570 cm ist sie identisch mit der Bedburg-Hauer Gerichtslinde. Siehe hier Sie ist als geschützter Landschaftsbestandteil im Landschaftsplan des Kreises Kleve verzeichnet. Außerdem ist auch die Wiese um das Gehöft am Capitelsweg besonders geschützt.

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen sammelt Bäume auf der Grünen- Facebook-Seite und fordert dazu auf, bemerkenswerte Bäume in der Gemeinde zu suchen und darüber zu berichten.

Der Lindenbaum (Johann Ludwig Wilhelm Müller *1794, † 1. Oktober 1827)

Am Brunnen vor dem Thore

Da steht ein Lindenbaum:

Ich träumt’ in seinem Schatten

So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde

So manches liebe Wort;

Es zog in Freud und Leide

Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern

Vorbei in tiefer Nacht,

Da hab’ ich noch im Dunkel

Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,

Als riefen sie mir zu:

Komm her zu mir, Geselle,

Hier findst Du Deine Ruh’!

Die kalten Winde bliesen

Mir grad’ in’s Angesicht;

Der Hut flog mir vom Kopfe,

Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde

Entfernt von jenem Ort,

Und immer hör’ ich’s rauschen:

Du fändest Ruhe dort!

